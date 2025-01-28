В Хотимске мать попросила прокурора запретить сыну тратить деньги

В Хотимском районе по заявлению прокуратуры несовершеннолетнего учащегося лишили права тратить деньги до 18 лет. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Так, прокуратура по заявлению матери провела проверку и обратилась в суд из-за нерационального расходования стипендии несовершеннолетним. Женщина попросила лишить ее сына права самостоятельно тратить любые доходы.
Выяснилось, что учащийся среднего специального заведения с сентября 2024-го получал стипендию, но все тратил на сигареты и алкоголь. При этом в 2023-м и 2024-м годах подросток семь раз становился фигурантом административных процессов из-за правонарушений, совершенных в пьяном состоянии. И еще с 2022-го с ним ведут профилактическую работу органы внутренних дел и педагоги.
Суд полностью удовлетворил заявление прокурора, лишив несовершеннолетнего до 18 лет самостоятельно распоряжаться его стипендией или другими доходами (п. 4 ст. 25 Гражданского кодекса Беларуси).
А еще житель Орши попался за опасные надписи на заборе по отпечаткам пальцев.