В Хотимске мать попросила прокурора запретить сыну тратить деньги

Выяснилось, что учащийся среднего специального заведения с сентября 2024-го получал стипендию, но все тратил на сигареты и алкоголь. При этом в 2023-м и 2024-м годах подросток семь раз становился фигурантом административных процессов из-за правонарушений, совершенных в пьяном состоянии. И еще с 2022-го с ним ведут профилактическую работу органы внутренних дел и педагоги.