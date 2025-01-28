Жителям Иркутской области посоветовали чаще менять пароли от соцсетей

Жителям Иркутской области посоветовали чаще обновлять пароли от соцсетей. Как сообщили в Минцифрах региона, особое внимание надо уделить аккаунтам на Госуслугах и онлайн — банках. Именно их больше всего хотят заполучить мошенники. А если вы уже несколько лет не меняли пароли, то следует это сделать сейчас.
— Данные для входа могут попасть в общедоступные базы — периодически хакеры взламывают сайты, а затем публикуют логины и пароли пользователей в интернете. Если у вас один пароль для разных аккаунтов, данные из утечки помогут взломать другие профили, — поделились эксперты.
Также вы можете потерять деньги, если аферисты получат доступ к вашим аккаунтам в онлайн-магазинах. Что касается надежного пароля, то он должен быть минимум из 10 знаков, с цифрами и специальными символами, чередуя заглавные и строчные буквы.