Прокуратура Башкирии через суд добилась возмещения мужчине с диабетом трат на медикаменты

В Куюргазинском районе Башкирии мужчине лишь через суд возместили расходы на медикаменты. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Мужчина страдает от сахарного диабета, он является инвалидом, ему необходимы специальные медицинские изделия для непрерывного контроля уровня глюкозы. Однако ими его не обеспечили, из-за чего был вынужден покупать их сам.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с Министерства здравоохранения Башкирии и медицинского учреждения потраченных денег, а также об обязании организовать бесперебойное обеспечение пациента средствами диагностики. Инстанция удовлетворила требования, решение еще не вступило в законную силу.
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