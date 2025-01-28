В Ростове-на-Дону заявили о росте зарплат до 80 тысяч рублей

По словам Алексея Логвиненко, на сегодняшний день в Ростове-на-Дону наблюдается самый низкий за 20 лет уровень безработицы. За год он снизился в 1,5 раза, до 759 человек. Показатель безработицы в донской столице — 0,12%, по Ростовской области — 0,3%, по России — 0,4%.