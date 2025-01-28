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В Петербурге возник профицит мест в детских садах. Свободные мощности отдадут под коррекционные группы

В Петербурге в 2024 году впервые возник профицит мест в детских садах.

Источник: Reuters

Об этом 28 января рассказала вице-губернатор Ирина Потехина в ходе заседания городского правительства. По ее словам, в основном «избыток» возник в местах традиционной застройки из-за «неравномерного спроса».

Но эта ситуация позволит приступить к обеспечению запросов родителей о создании специализированных детских садов и групп для детей с особыми потребностями, например, коррекционных, объяснила вице-губернатор. Мест в них сейчас не хватает.

По словам Ирины Потехиной, также от родителей есть запрос от родителей на школы полного дня. «Когда начнется снижение детского контингента в школах, мы школьную инфраструктуру, особенно в новых районах, будем активно использовать для дополнительного образования», — сказала она.