Дворцовый мост разведут в честь китайского Нового года в ночь на 29 января

Впечатляющая церемония начнется в 01:10. В ней примут участие глава городского Комитета по внешним связям и генеральный консул Китая в Петербурге господин Ло Чжаньхуэй. К слову, происходящее в предстоящую ночь в самом центре города будут транслировать по центральному телевидению КНР.