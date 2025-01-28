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Дворцовый мост разведут в честь китайского Нового года в ночь на 29 января

Крылья переправы поднимут в рамках фестиваля «Веселый праздник весны».

Источник: Комсомольская правда

В городе на Неве проходит фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года. В рамках мероприятия в ночь на 29 января торжественно разведут Дворцовый мост. Яркое событие будет сопровождать звуковое шоу «Поющие мосты». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

— Шоу впервые пройдет зимой, а над Невой прозвучит классическая музыка Китая — увертюра «Праздник весны» композитора Ли Хуаньчжи. Отметим также, что переправа получит особую красную подсветку в честь флага Китайской Народной Республики, — передает газета.

Впечатляющая церемония начнется в 01:10. В ней примут участие глава городского Комитета по внешним связям и генеральный консул Китая в Петербурге господин Ло Чжаньхуэй. К слову, происходящее в предстоящую ночь в самом центре города будут транслировать по центральному телевидению КНР.

Напомним, шоу «Поющие мосты» начали проводить в 2016 году при поддержке «Петербургского дневника». За все это время над Невой прозвучали различные музыкальные композиции, приуроченные к знаковым датам и событиям в Северной столице.

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