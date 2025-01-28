Разработана методика прогноза исхода отравления психоактивными веществами

Сотрудники лаборатории в течение четырех лет провели комплексное исследование по 13 иммунологическим показателям пациентов, которые были экстренно доставлены в Первую городскую клиническую больницу им. Е. Е. Волосевич Архангельска с симптомами острого отравления психоактивными веществами. По клинике у них наблюдались острая энцефалопатия, токсическая полинейропатия, судороги, кома. Все обследуемые — мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, страдающие зависимостью: ранее они неоднократно поступали в больницу в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.