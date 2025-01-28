Разработана методика прогноза исхода отравления психоактивными веществами

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) разработали и запатентовали универсальный способ прогнозирования исхода тяжелого отравления наркотическими веществами и алкоголем в Арктической зоне. Как рассказала ТАСС заведующая лабораторией физиологии иммунокомпетентных клеток, профессор Любовь Щеголева, новый метод основан на анализе концентрации в крови клеток иммунного ответа, он поможет врачам выбирать тактику лечения.
«Это социально-значимая группа заболеваний, и она представляет угрозу и имеет огромное значение для общества. Было важно выяснить характер адаптивного сдвига с поражением мозга токсического генеза тяжелой степени целью прогноза исхода отравления алкоголем, психоактивными веществами, и в том числе запрещенными законодательством. Такие пациенты поступают в больницу, как правило, на скорой помощи, диагноз приходится ставить клинически и по анамнезу, — сказала Щеголева. — Данный способ позволяет прогнозировать тяжесть исхода, благодаря чему врачи могут регулировать количество используемых препаратов и корректировать план оказания экстренной помощи в зависимости от ситуации».
В условиях больницы при оказании экстренной помощи нет возможности точно определить то, каким веществом вызвано отравление, врачи действуют, ориентируясь на клинику. Как определили специалисты лаборатории, для прогноза развития серьезных осложнений можно взять экспресс-анализ содержания иммунокомпетентных клеток в венозной крови у пострадавших в первые сутки с момента острого отравления.
Таких клеток много, для методики достаточно определить концентрацию Т-супрессоров и определенных В-клеток. Т-супрессоры контролируют силу и продолжительность иммунного ответа, B-лимфоциты отвечают за выработку антител, а также позволяют иммунной системе «помнить» антигены в течение многих лет, благодаря чему при повторной встрече с ним возникает быстрый иммунный ответ.
При высоких концентрациях таких лимфоцитов у пациентов с сильной интоксикацией психоактивными веществами вероятно развитие посттравматического осложнения вплоть до летального исхода.
Отравление психоактивными веществами как травма мозга.
Интоксикация мозга алкоголем и наркотиками вызывает сходные реакции иммунной системы человека, что и при физическом повреждении. Тяжелое отравление — это, по сути, тяжелая черепно-мозговая травма, только не механического, а токсического генеза. Как пояснила собеседница агентства, у пациентов, получивших механическую или тяжелую токсическую черепно-мозговую травму, иммунный статус очень похож.
«Если человек не родился с патологией иммунной системы, то все ее элементы стоят на страже здоровья человека. А при тяжелом отравлении психоактивными веществами и черепно-мозговой травме происходит срыв резервных возможностей иммунного гомеостаза, что чревато осложнениями от формирования вторичного экологически зависимого иммунодефицита в посттравматический период вплоть до инвалидизации и летального исхода», — отметила она.
Сотрудники лаборатории в течение четырех лет провели комплексное исследование по 13 иммунологическим показателям пациентов, которые были экстренно доставлены в Первую городскую клиническую больницу им. Е. Е. Волосевич Архангельска с симптомами острого отравления психоактивными веществами. По клинике у них наблюдались острая энцефалопатия, токсическая полинейропатия, судороги, кома. Все обследуемые — мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, страдающие зависимостью: ранее они неоднократно поступали в больницу в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Как отметила Щеголева, у таких пострадавших были исключены другие патологии. А разработанную методику медики могут использовать для всех пациентов с отравлением психоактивными веществами. Методика запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности.