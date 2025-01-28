Движение встало на Байкальском кольце в Иркутске

Вроде не пятница, а город встал. Автомобилисты по традиции шутят, что красные линии на дорогах в онлайн-картах это кровеносная система областного центра. Пока они есть — город жив. А если отодвинуть иронию и сарказм в сторону, то пробки в Иркутске вечером 28 января 2025 достигли 8 баллов. Транспортный коллапс произошел на Байкальском кольце и плотине ГЭС. На последней стоит полоса по направлению Октябрьского округа.