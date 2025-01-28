Движение встало на Байкальском кольце в Иркутске

Вроде не пятница, а город встал. Автомобилисты по традиции шутят, что красные линии на дорогах в онлайн-картах это кровеносная система областного центра. Пока они есть — город жив. А если отодвинуть иронию и сарказм в сторону, то пробки в Иркутске вечером 28 января 2025 достигли 8 баллов. Транспортный коллапс произошел на Байкальском кольце и плотине ГЭС. На последней стоит полоса по направлению Октябрьского округа.
Пробки в Иркутске вечером 28 января 2025.
— Интересно, а доставка еды курьером в пробку доедет?
— Пропустите домой!
— Сохраняем позитив! Через месяц весна, — подбадривает друг друга автомобилисты.
Правда, глядя на обстановку на дорогах понимаешь — не весело. Пробки в Иркутске вечером 28 января 2025 затруднили движение по Старо-Кузьмихинской улице, Верхней Набережной и Байкальской. Последняя стоит от остановки Цимлянской до перекрестка на Дыбовского. Также затор образовался на улицах Депутатская, Пискунова, Станиславского, Красноярская. В центре: 3 июля, Ленина, Чкалова и Марата.