В Челябинской области стартует акция против пьянства за рулём

Чтобы принять участие в акции, нужно лишь разместить в социальных сетях фотографию свою или близких людей за рулём автомобиля и добавить подпись #БудьТрезвымВпути2025 или #ВыбирайТрезвыйПуть2025. Все желающие могут также снять и выложить в открытый доступ короткое видео (длительность не больше минуты) с посылом об опасности вождения транспорта в нетрезвом виде. Авторы пяти лучших роликов получат награды.