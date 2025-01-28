В Челябинской области стартует акция против пьянства за рулём

Ежегодная профилактическая акция, запущенная недавно правоохранителями, направлена на повышение правосознания граждан и привлечение внимания к проблеме вождения машин лицами в состоянии опьянения.
Чтобы принять участие в акции, нужно лишь разместить в социальных сетях фотографию свою или близких людей за рулём автомобиля и добавить подпись #БудьТрезвымВпути2025 или #ВыбирайТрезвыйПуть2025. Все желающие могут также снять и выложить в открытый доступ короткое видео (длительность не больше минуты) с посылом об опасности вождения транспорта в нетрезвом виде. Авторы пяти лучших роликов получат награды.
Если у вас есть желание побороться за приз, отправьте ссылку на своё видео в директ официального аккаунта Управления Госавтоинспекции в соцсети Вконтакте, и не забудьте указать данные для обратной связи (ФИО, никнэйм, возраст, город проживания, телефон, электронную почту). Заявки на участие в конкурсе принимаются до Дня Святого Валентина.