Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области стартует акция против пьянства за рулём

ГАИ Челябинской области призывает граждан «быть трезвыми за рулём».

Источник: Willian Cittadin/CC0

Ежегодная профилактическая акция, запущенная недавно правоохранителями, направлена на повышение правосознания граждан и привлечение внимания к проблеме вождения машин лицами в состоянии опьянения.

Чтобы принять участие в акции, нужно лишь разместить в социальных сетях фотографию свою или близких людей за рулём автомобиля и добавить подпись #БудьТрезвымВпути2025 или #ВыбирайТрезвыйПуть2025. Все желающие могут также снять и выложить в открытый доступ короткое видео (длительность не больше минуты) с посылом об опасности вождения транспорта в нетрезвом виде. Авторы пяти лучших роликов получат награды.

Если у вас есть желание побороться за приз, отправьте ссылку на своё видео в директ официального аккаунта Управления Госавтоинспекции в соцсети Вконтакте, и не забудьте указать данные для обратной связи (ФИО, никнэйм, возраст, город проживания, телефон, электронную почту). Заявки на участие в конкурсе принимаются до Дня Святого Валентина.