«Ангелы Ладоги» несколько дней будут перекрывать улицы в Петербурге

Как сообщает 28 января пресс-служба городского комитета по транспорту, для проведения съемок будут перекрывать движение:
с 6:00 до 23:00 1 февраля и с 0:00 до 20:00 2 февраля — на набережной Крюкова канала от Садовой улицы до набережной Фонтанки;
с 8:00 до 18:00 1 февраля, но не более, чем на 10 минут в час — в Щепяном переулку;
с 6:00 до 14:00 2 февраля — на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до Никольского переулка и на перекрестке Садоврй улицы с набережной Крюкова канала.
Помимо этого, с 0:00 до 23:00 будет запрещено парковаться:
31 января и 1 февраля — в Щепяном переулке;
31 января, 1 и 2 февраля — на четной стороне набережной Крюкова канала от Садовой улицы до набережной Фонтанки;
1 и 2 февраля — на нечетной стороне набережной Крюкова канала от Садовой до Фонтанки.
Фильм «Ангелы Ладоги» расскажет о подвиге молодых буеристов в годы Великой отечественной войны. Героями картины станут молодые спортсмены яхт-клуба, которые по тонкому льду вывозили по Ладоге женщин и детей и доставляли в город боеприпасы, топливо и продукты.