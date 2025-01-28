Председатель Донского парламента принял участие в Совете по интеграции

— Это означает, что области не являются формально геостратегическими территориями Российской Федерации, которым предоставляются определенные преференции. При этом Стратегия пространственного развития России на период до 2030 года прямо указывает на необходимость интеграции новых территорий в единую транспортную сеть с приазовскими и граничащими с ними субъектами Российской Федерации. Также предусматривается масштабное развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья. На заседании Совета предложил поручить отраслевым федеральным органам исполнительной власти обеспечить сбалансированный подход в поддержке Ростовской и Воронежской областей при подготовке новых или корректировке существующих программ развития транспортной, промышленной, социальной и иных видов инфраструктур, — прокомментировал спикер Донского Заксобрания.