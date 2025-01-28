Председатель Донского парламента принял участие в Совете по интеграции

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам интеграции воссоединенных регионов в правовую и социально-экономическую систему РФ. Была поднята тема взаимодействия новых регионов со своими ближайшими соседями — Ростовской и Воронежской областями.
Спикер Донского парламента Александр Ищенко отметил, что эти области силу своего положения обладают особым значением для воссоединенных и освобожденных территорий.
— У нас на объектах стратегической инфраструктуры (дороги, водопроводы, газопроводы, энергосети) сосредоточены основные логистические потоки для Донбасса и Новороссии. Соответственно, вырастают трафик и нагрузка на эти объекты, — написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.
Но после воссоединения Ростовская и Воронежская области уже не являются приграничными территориями.
— Это означает, что области не являются формально геостратегическими территориями Российской Федерации, которым предоставляются определенные преференции. При этом Стратегия пространственного развития России на период до 2030 года прямо указывает на необходимость интеграции новых территорий в единую транспортную сеть с приазовскими и граничащими с ними субъектами Российской Федерации. Также предусматривается масштабное развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья. На заседании Совета предложил поручить отраслевым федеральным органам исполнительной власти обеспечить сбалансированный подход в поддержке Ростовской и Воронежской областей при подготовке новых или корректировке существующих программ развития транспортной, промышленной, социальной и иных видов инфраструктур, — прокомментировал спикер Донского Заксобрания.