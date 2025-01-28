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В Пермском крае приставы закрыли небезопасный приют для пожилых людей

В заведении нашли многочисленные нарушения.

Источник: ГУФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья закрыли приют для пожилых людей в селе Сива, который работал с многочисленными нарушениями. Ранее в суд с иском о прекращении деятельности организации обратилась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе краевого Управления ФССП, оказывала услуги социального обслуживания в стационаре для престарелых людей и инвалидов. При этом соответствующие договоры организация не заключала, а постояльцы содержались в ненадлежащих условиях.

Часть помещений была не пригодна для проживания, пожилых людей не кормили, продуктовых запасов не имелось. Кроме того, в приюте не было медперсонала и лицензии на осуществление медицинской деятельности. Здание было не доступно для проживания маломобильных граждан. Также в ходе проверки выявили нарушения требований пожарной безопасности.

По решению суда руководитель организации должен был ликвидировать юридическое лицо. Но так как он находился в другой части России, вручить ему процессуальные документы не представлялось возможным. Тогда должнику ограничили право выезда за пределы РФ, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В итоге он вернулся в Пермский край и ликвидировал юрлицо.