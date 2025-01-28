В Пермском крае приставы закрыли небезопасный приют для пожилых людей

По решению суда руководитель организации должен был ликвидировать юридическое лицо. Но так как он находился в другой части России, вручить ему процессуальные документы не представлялось возможным. Тогда должнику ограничили право выезда за пределы РФ, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В итоге он вернулся в Пермский край и ликвидировал юрлицо.