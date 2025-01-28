В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Теперь она будет действовать до 6.00 среды, 29 января. Информацию об этом опубликовали на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России. Ранее желтый уровень погодной опасности объявляли с пятницы, 24 января, и с тех пор его несколько раз продляли.
В такую погоду нужно быть особенно внимательным на дороге. Водителям нужно ехать очень осторожно, учитывая плохую видимость, лучше сбавить обычную скорость. А пешеходам — особенно внимательно глядеть по сторонам, когда переходят дорогу. Ну, а вечером лучше выходить на улицу в одежде со светоотражающими элементами.
Напомним, погода в январе в Воронеже вообще выкидывает невообразимые коленца. Совсем недавно синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд. И вообще январь может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.