В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Теперь она будет действовать до 6.00 среды, 29 января. Информацию об этом опубликовали на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России. Ранее желтый уровень погодной опасности объявляли с пятницы, 24 января, и с тех пор его несколько раз продляли.