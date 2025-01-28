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Мошенники обманули 15-летнего жителя Кобрина, а тот уговорил отца заплатить им

В Кобрине подросток уговорил отца заплатить мошенникам за несуществующий телефон.

Источник: Комсомольская правда

В Кобрине подросток уговорил отца перевести деньги мошенникам, рассказал телеграм-канал «Крепость».

Так, в милицию обратился горожанин, 15-летний сын которого уговорил его перевести деньги мошенникам. Выяснилось, что подросток хотел купить мобильный телефон, нашел такой в интернете и уговорил отца перевести предоплату мошенникам.

Лжепродавец сказал кобринчанам, что живет в Минске и товар может выслать почтой, но потребовал предоплату.

— Отец парня засомневался, но настойчивые уговоры сына усыпили бдительность мужчины, — прокомментировали в УВД.

В итоге после перевода аванса, аферисты заблокировали контакт и удалили переписку. Ничего не осталось, как пойти в милицию.

Тем временем в Хотимске мать попросила прокурора запретить сыну тратить деньги.

Еще литовец пойдет под суд за привезенные в Беларусь два магазина с патронами.