Минтруда: пособия на 160,7 тысячи детей вырастут с 1 февраля в Беларуси

В связи с ростом на 2,2% с 1 февраля 2025 года бюджета прожиточного минимума в Беларуси (подробнее об этом здесь) возрастут и государственные пособия семьям, воспитывающим детей, которые привязаны к этой величине, сообщили в Минтруда и соцзащиты.