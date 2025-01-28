Минтруда: пособия на 160,7 тысячи детей вырастут с 1 февраля в Беларуси

В связи с ростом на 2,2% с 1 февраля 2025 года бюджета прожиточного минимума в Беларуси (подробнее об этом здесь) возрастут и государственные пособия семьям, воспитывающим детей, которые привязаны к этой величине, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
Новые размеры пособий будут действовать ближайшие три месяца, с февраля по апрель включительно.
Так, например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 4 476,4 рубля (10 БПМ), на второго и последующего детей — 6 266,96 рубля (14 БПМ).
Пособие женщинам, ставшим на учет в поликлинике до 12 недель беременности, будет 447,64 рубля.
Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 223,82 рубля (50% БПМ).
Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, составит от 223,82 рубля до 313,35 рублей (от 50% до 70% БПМ).
Повысятся и ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Эти выплаты составят от 447,64 рубля до 537,17 рубля (от 100% до 120% БПМ) в зависимости от возраста ребенка и степени утраты здоровья.
Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ — 313,35 рубля (70% БПМ).
«Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 160,7 тыс. детей», — сказали в Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Кстати, пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут на 10% в Беларуси с 1 февраля (все подробности здесь).
Мы писали, что Минтруда сказал о повышении доплат к пенсиям белорусов, достигшим 75 и 80 лет. Они вырастут с 1 февраля 2025 года (здесь подробнее).