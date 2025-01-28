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ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной

Погранкомитет раскрыл обстановку на границе Беларуси с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Государственный пограничный комитет сообщил о ситуации на границе Беларуси с Украиной, сообщает телеграм-канал ведомства.

Так, в Погранкомитете 28 января сообщили о том, что участок белорусско-украинской границы посещают зарубежные журналисты.

ГПК провел брифинг на участке госграницы с Украиной в Гомельском районе, журналисты увидели, как работают пограничники и блокпосты.

Тем временем Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве.

Еще литовец пойдет под суд за привезенные в Беларусь два магазина с патронами.

Также в Хотимске мать попросила прокурора запретить сыну тратить деньги.