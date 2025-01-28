ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной

Государственный пограничный комитет сообщил о ситуации на границе Беларуси с Украиной, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, в Погранкомитете 28 января сообщили о том, что участок белорусско-украинской границы посещают зарубежные журналисты.
ГПК провел брифинг на участке госграницы с Украиной в Гомельском районе, журналисты увидели, как работают пограничники и блокпосты.
Тем временем Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве.
Еще литовец пойдет под суд за привезенные в Беларусь два магазина с патронами.
Также в Хотимске мать попросила прокурора запретить сыну тратить деньги.