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За год в Башкирии отремонтировали 1,2 тыс. км дорог

В 2024 году в Башкортостане удалось обновить больше 1,2 тысячи километров дорог, реконструкцию провели на 60 км автодорог.

Источник: РИА "Новости"

Также специалисты отремонтировали почти 800 погонных метров мостов и путепроводов.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтировали 212 км дорог и три моста протяженностью 199 метров. В минувшем году дорожный фонд Башкирии превысил 33 млрд рублей, из которых 4 млрд направил федеральный бюджет.

В Уфе реализуют крупный проект «Южные ворота» общей стоимостью 16 млрд. рублей. По нему в октябре запустили движение по построенной улице Рыленко и развязке на пересечении улиц Рыленко и Пугачева, а в ноябре запустили движение по первому этапу улицы Пугачева на участке от Бельской до Сочинской улицы. В 2025 году проект завершат полностью.

Всего в этом году в Башкирии обновят не меньше 1000 км дорог, построят и реконструируют больше 22 км магистралей. Также специалисты отремонтируют больше 1000 погонных метров мостов и путепроводов.