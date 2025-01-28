За год в Башкирии отремонтировали 1,2 тыс. км дорог

В Уфе реализуют крупный проект «Южные ворота» общей стоимостью 16 млрд. рублей. По нему в октябре запустили движение по построенной улице Рыленко и развязке на пересечении улиц Рыленко и Пугачева, а в ноябре запустили движение по первому этапу улицы Пугачева на участке от Бельской до Сочинской улицы. В 2025 году проект завершат полностью.