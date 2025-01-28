За год в Башкирии отремонтировали 1,2 тыс. км дорог

Также специалисты отремонтировали почти 800 погонных метров мостов и путепроводов.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтировали 212 км дорог и три моста протяженностью 199 метров. В минувшем году дорожный фонд Башкирии превысил 33 млрд рублей, из которых 4 млрд направил федеральный бюджет.
В Уфе реализуют крупный проект «Южные ворота» общей стоимостью 16 млрд. рублей. По нему в октябре запустили движение по построенной улице Рыленко и развязке на пересечении улиц Рыленко и Пугачева, а в ноябре запустили движение по первому этапу улицы Пугачева на участке от Бельской до Сочинской улицы. В 2025 году проект завершат полностью.
Всего в этом году в Башкирии обновят не меньше 1000 км дорог, построят и реконструируют больше 22 км магистралей. Также специалисты отремонтируют больше 1000 погонных метров мостов и путепроводов.