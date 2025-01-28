Два популярных автобуса изменят схемы движения в Новосибирске

«Основная причина изменения схемы движения — перераспределить пассажиропоток наземного пассажирского транспорта в районе площади имени Карла Маркса и превышением пропускной способности вестибюля № 1 станции “Площадь Маркса”, — пояснили в мэрии.
В администрации уточнили, что согласно новой схемы движения, автобусы № 6 и № 24 будут объезжать улицу Покрышкина и проследуют напрямую по улице Сибиряков-Гвардейцев до остановки «ГУМ». Во время пересадки на метро жители Новосибирска смогут пользоваться вестибюлем метро № 2.
Напомним, что в метрополитене Новосибирска новые вагоны появятся в конце 2025 — начале 2026 года, которые будут изготовлены компанией «Трансмашхолдинг».