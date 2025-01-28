Два популярных автобуса изменят схемы движения в Новосибирске

В администрации уточнили, что согласно новой схемы движения, автобусы № 6 и № 24 будут объезжать улицу Покрышкина и проследуют напрямую по улице Сибиряков-Гвардейцев до остановки «ГУМ». Во время пересадки на метро жители Новосибирска смогут пользоваться вестибюлем метро № 2.