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Два популярных автобуса изменят схемы движения в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 января, ФедералПресс. С завтрашнего дня, 29 января, на левом берегу сибирской столицы изменятся схемы движения автобусов № 6 и № 24. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Основная причина изменения схемы движения — перераспределить пассажиропоток наземного пассажирского транспорта в районе площади имени Карла Маркса и превышением пропускной способности вестибюля № 1 станции “Площадь Маркса”, — пояснили в мэрии.

В администрации уточнили, что согласно новой схемы движения, автобусы № 6 и № 24 будут объезжать улицу Покрышкина и проследуют напрямую по улице Сибиряков-Гвардейцев до остановки «ГУМ». Во время пересадки на метро жители Новосибирска смогут пользоваться вестибюлем метро № 2.

Напомним, что в метрополитене Новосибирска новые вагоны появятся в конце 2025 — начале 2026 года, которые будут изготовлены компанией «Трансмашхолдинг».