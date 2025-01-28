Первый государственный центр ЭКО открыт в Новосибирске

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Константина Хальзова, решение о необходимости создания в регионе государственного центра лечения бесплодия с полным циклом было принято четыре года назад. В 2025-м в новом центре планируют провести 300 процедур ЭКО. В перспективе мощность может быть увеличена до 1,5 тыс.