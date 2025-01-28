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Первый государственный центр ЭКО открыт в Новосибирске

В Новосибирске на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции (КЦОЗСиР) открыт первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий. До этого момента процедуру ЭКО в регионе выполняли только в частных клиниках.

Центр оснащен современным оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, микроманипуляторами, инкубаторами и др. В здании также созданы операционная, процедурные и палаты для пациенток.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Константина Хальзова, решение о необходимости создания в регионе государственного центра лечения бесплодия с полным циклом было принято четыре года назад. В 2025-м в новом центре планируют провести 300 процедур ЭКО. В перспективе мощность может быть увеличена до 1,5 тыс.

медицина