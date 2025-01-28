В 2025 году будут субсидировать 13 авиарейсов из Уфы

Авиарейсы из Уфы в 13 городов России станут дешевле в 2025 году. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Субсидировать маршруты будут из федеральной казны, а также из бюджетов республики и других регионов страны. Башкирия будет софинансировать рейсы из Уфы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск (авиакомпания «Азимут»), Калининград («Северный Ветер»), Нижний Новгород («Икар») и Тобольск («ЮВТ АЭРО»).
Финансирование в сотрудничестве с другими регионами будет на рейсы в Саратов («Азимут»), Ханты-Мансийск («ЮТэйр»), Нарьян-Мар («РусЛайн»), Надым, Ноябрьск и Салехард («Ямал»).
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