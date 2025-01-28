В 2025 году будут субсидировать 13 авиарейсов из Уфы

Субсидировать маршруты будут из федеральной казны, а также из бюджетов республики и других регионов страны. Башкирия будет софинансировать рейсы из Уфы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск (авиакомпания «Азимут»), Калининград («Северный Ветер»), Нижний Новгород («Икар») и Тобольск («ЮВТ АЭРО»).