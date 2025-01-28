Полицейские провели рейд по мигрантам на рынке «Воронежский»

А вот о рейде в Новоусманском районе рассказали достаточно подробно. Там проверили три распределительных центра популярных торговых сетей. Среди 75 иностранцев оказалось восемь, занимающихся в России незаконной трудовой деятельностью. Их всех привлекли к ответственности. В частности, трех из них оштрафовали на две тысячи каждого. Материалы в отношении еще двух направили в суд для возможного выдворения. Привлекут к ответственности и работодателей, допустивших нарушения закона.