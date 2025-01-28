Полицейские провели рейд по мигрантам на рынке «Воронежский»

Два рейда по незаконным мигрантам провели полицейские в Воронеже и в Новоусманском районе.
Во вторник, 28 января, скопление силовиков увидели местные жители у рынка «Воронежский» в Коминтерновском районе. Они же сообщили, что из здания вывели несколько человек, похожих на иностранцев, вероятно, мигрантов.
В региональном ГУ МВД сообщили, что в торговом комплексе «Воронежский» их сотрудники проводят оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности обещали сообщить позднее.
А вот о рейде в Новоусманском районе рассказали достаточно подробно. Там проверили три распределительных центра популярных торговых сетей. Среди 75 иностранцев оказалось восемь, занимающихся в России незаконной трудовой деятельностью. Их всех привлекли к ответственности. В частности, трех из них оштрафовали на две тысячи каждого. Материалы в отношении еще двух направили в суд для возможного выдворения. Привлекут к ответственности и работодателей, допустивших нарушения закона.