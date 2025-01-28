Бойцы Красной армии изменяли присяге и переходили на сторону немцев. Как это вышло?

«Какова цена этого предательства? На третий день мы сказали генералу примерно следующее: то, что Вы теперь не можете вернуться назад, Вам, конечно, ясно. Но Вы очень видный человек, и мы Вам гарантируем, когда закончится война, Вы получите пенсию русского генерал-лейтенанта, а отныне и на ближайшее время — шнапс, сигареты и женщин. То есть такого человека можно заполучить очень дешево. Он стоит очень дешево», — так рейхсфюрер СС Гиммлер описывал отношение нацистов к коллаборационисту.