Разработан новый метод прогноза структур больших белковых комплексов

Проведенные исследователями расчеты показали, что их подход позволяет очень быстро и с высокой точностью, порядка 90%, предсказывать структуру этих «роторов» и определять число субъединиц внутри них. В дополнение к этому, расчеты ученых указали на наличие в природе АТФ-синтаз с неожиданно большим числом повторов, которые предположительно помогают микробам выживать в экзотических и экстремальных условиях среды. Их поиски и изучение должны стать одной из главных задач для биологов, подытожили ученые.