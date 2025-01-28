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В воронежских школах 31 класс ушел на карантин из-за вспышки ОРВИ

Неделей ранее на карантинные каникулы ушли всего лишь четыре класса.

Источник: АиФ Воронеж

За последнюю неделю число воронежских классов, закрытых на карантин из-за ОРВИ и гриппа, увеличилось почти в 8 раз. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 28 января.

Сейчас учебный процесс приостановлен в 31 классе в 15 школах Воронежа. При этом на минувшей неделе на карантин были закрыты только четыре класса в четырех школах города. Закрытых групп в детских садах нет.

Всего в Воронеже работают 123 школы, в которых обучается около 130 тысяч детей, распределенных по 4378 классам. Учащихся отправляют на карантинные каникулы, если из-за простуды отсутствует более 20% от общего числа учеников в классе. На сегодня ограничения коснулись лишь 0,71% классов.

образование