В воронежских школах 31 класс ушел на карантин из-за вспышки ОРВИ

Всего в Воронеже работают 123 школы, в которых обучается около 130 тысяч детей, распределенных по 4378 классам. Учащихся отправляют на карантинные каникулы, если из-за простуды отсутствует более 20% от общего числа учеников в классе. На сегодня ограничения коснулись лишь 0,71% классов.