«Попытки матери и дедушки спасти девочку были безуспешны». Психолог МЧС рассказал о трагической гибели годовалой девочки на пожаре под Лунинцем

В МЧС сообщили подробности трагической гибели годовалого ребенка на пожаре в Лунинецком районе.
Ранее «Комсомолка» писала, что годовалая девочка погибла на пожаре в охваченном пламенем доме под Лунинцем.
Трагедия произошла днем 27 января в агрогородке Бостынь. В момент возгорания в доме было трое маленьких детей, мальчики 2019 и 2021 года рождения, а также их годовалая сестра, их мама была на улице. В какой-то момент мальчишки выбежали на улицу, а женщина побежала к дому и услышала звуки автономного пожарного извещателя. Сельчанка попыталась войти в дом, где оставалась ее маленькая дочка, но не смогла, она позвала на помощь своего отца.
— Мужчина также попытался проникнуть внутрь, но преградой стали дым и огонь, — рассказали в пресс-службе.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в доме погибшую годовалую девочку. Психологи МЧС оказывали психологическую помощь родственникам погибшей девочки.
— Очень страшно, когда родители теряют детей. Сразу у них возникает чувство страха, обиды, отрицания, осознание безысходности и глубины потери, — прокомментировал психолог сектора идеологической работы и кадрового обеспечения Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуация Сергей Генюш.
Специалист сообщил, что мама погибшей девочки была в тяжелом психологическом состоянии, но смогла рассказать о том, как все происходило. С детьми также провели работу через арт-терапию.
Огонь уничтожил кровлю дома, перекрытия, повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается, одна из версий — детская шалость с огнем.
В МЧС напомнили, что родителям нужно рассказывать детям о правилах безопасного поведения. Ребенку нужно рассказывать, как действовать в случае пожара: нельзя паниковать и прятаться, но нужно выйти из горящего помещения, сообщить взрослым, вызывать спасателей по номеру 101 или 112.
Нельзя оставлять в доступных местах спички, зажигалки, обязательно следует установить в доме автономные пожарные извещатели.
Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.