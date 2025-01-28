«Попытки матери и дедушки спасти девочку были безуспешны». Психолог МЧС рассказал о трагической гибели годовалой девочки на пожаре под Лунинцем

Трагедия произошла днем 27 января в агрогородке Бостынь. В момент возгорания в доме было трое маленьких детей, мальчики 2019 и 2021 года рождения, а также их годовалая сестра, их мама была на улице. В какой-то момент мальчишки выбежали на улицу, а женщина побежала к дому и услышала звуки автономного пожарного извещателя. Сельчанка попыталась войти в дом, где оставалась ее маленькая дочка, но не смогла, она позвала на помощь своего отца.