В Омске обновили автопарк на восьми маршрутах за четыре года

В департаменте транспорта Омска рассказали о результатах реализации в Омске нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За четыре года автопарк на муниципальных маршрутах в Омске пополнился на 146 единиц.
Было закуплено 84 автобуса и 62 троллейбуса. Новый общественный транспорт появился на самых загруженных маршрутах под номерами: 22, 29, 33, 45 (автобусы) и 3, 4, 15, 67 (троллейбусы). Они относятся к магистральным и работают с большим износом.
«Транспорт выходят в линию с минимальными интервалами движения, что значительно улучшает качество транспортного обслуживания пассажиров, режим с 6 утра до позднего вечера», — отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Муниципальные предприятия Омска приобрели:
— 2020 год: 20 автобусов VOLGABUS и 33 троллейбуса «Адмирал»;
— 2021 год: 29 троллейбусов «Адмирал»;
— 2023 год: 20 автобусов «НЕФАЗ»;
— 2024 год: 44 автобуса «НЕФАЗ».
В департаменте транспорта добавили, что обновление транспорта продолжится и в 2025 году.