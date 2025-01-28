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В Омске обновили автопарк на восьми маршрутах за четыре года

Муниципальные предприятия Омска приобрели 84 автобуса и 62 троллейбуса.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте транспорта Омска рассказали о результатах реализации в Омске нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За четыре года автопарк на муниципальных маршрутах в Омске пополнился на 146 единиц.

Было закуплено 84 автобуса и 62 троллейбуса. Новый общественный транспорт появился на самых загруженных маршрутах под номерами: 22, 29, 33, 45 (автобусы) и 3, 4, 15, 67 (троллейбусы). Они относятся к магистральным и работают с большим износом.

«Транспорт выходят в линию с минимальными интервалами движения, что значительно улучшает качество транспортного обслуживания пассажиров, режим с 6 утра до позднего вечера», — отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Муниципальные предприятия Омска приобрели:

— 2020 год: 20 автобусов VOLGABUS и 33 троллейбуса «Адмирал»;

— 2021 год: 29 троллейбусов «Адмирал»;

— 2023 год: 20 автобусов «НЕФАЗ»;

— 2024 год: 44 автобуса «НЕФАЗ».

В департаменте транспорта добавили, что обновление транспорта продолжится и в 2025 году.