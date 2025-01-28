В Ростовской области открыли 1,6 тысячи вакансий для людей с инвалидностью

В 2024 году при содействии Службы занятости населения Ростовской области работу нашли более 1,3 тысячи инвалидов. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, всего в регионе было открыто свыше 37,6 тысячи вакансий, из которых 1,6 тысячи подходили людям с ограниченными возможностями в рамках квоты на трудоустройство. Квотируемые рабочие места были представлены в различных сферах и по различным профессиям.
— Центры занятости уделяют внимание людям с инвалидностью, в том числе в содействии трудоустройству. Полезны адресная работа и цифровые сервисы, которые помогают искать работу и записываться на программы профессионального обучения, — отмечают донские власти.
Напомним, ранее в правительстве региона был утвержден порядок специальных мероприятий при предоставлении инвалидам мер государственной поддержки в сфере занятости населения.