В Ростовской области открыли 1,6 тысячи вакансий для людей с инвалидностью

По данным властей, всего в регионе было открыто свыше 37,6 тысячи вакансий, из которых 1,6 тысячи подходили людям с ограниченными возможностями в рамках квоты на трудоустройство. Квотируемые рабочие места были представлены в различных сферах и по различным профессиям.