Розыск шел два дня: в Башкирии свернули поиски 18-летнего парня, который нуждается в медпомощи

В Башкирии завершились поиски 18-летнего парня из Благовещенска. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Молодой человек пропал вчера, в ориентировке отмечалось, что он нуждается в медицинской помощи. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — сообщили добровольцы.
Где был парень и почему пропал — не уточняется.
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