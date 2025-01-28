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В Башкирии дан прогноз погоды на февраль

В Башкирии дан прогноз погоды на февраль.

Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 39% 752 мм рт. ст. +3°
Источник: AP 2024

Башгидромет дал прогноз по погоде на территории Башкирии в феврале.

По данным синоптиков, в последний месяц зимы в республике средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма −11,7°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (20−40 миллиметров).

Отметим, что эта зима в Башкирии стала одной из самых теплых за последние годы. Днем 4 января 2025 года по АЭ Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +2,2°. Предыдущее рекордное для зимы тепло в +2,1° было зафиксировано в Уфе в 1965 году.