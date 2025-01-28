В Башкирии дан прогноз погоды на февраль.

Отметим, что эта зима в Башкирии стала одной из самых теплых за последние годы. Днем 4 января 2025 года по АЭ Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +2,2°. Предыдущее рекордное для зимы тепло в +2,1° было зафиксировано в Уфе в 1965 году.