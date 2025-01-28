Как правильно делать французский жим стоя, сидя и лежа: советы фитнес-тренера

«Это упражнение доступно для выполнения практически где угодно и с любым инвентарем: гантелями, штангой или даже с бутылками воды. Я проводил онлайн-марафоны, где участники использовали литровые бутылки, чтобы выполнять французский жим дома. Лежа на спине, они сгибали и разгибали руки, что делает это упражнение легким в освоении и доступным для многих. Так, французский жим идеально подходит для увеличения объема рук и развития трицепсов как у новичков, так и у опытных атлетов», — рассказал фитнес-тренер.