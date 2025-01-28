В Омской области удивительно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,62 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в 9 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
По Омской области сообщается об удивительном, по мнению автора, изменении заболеваемости.
Так, с 20 по 26 января 2025 года в Омской области выявлено 45 новых случаев коронавируса, количество выздоровевших — 69, число госпитализаций — 11.
Напомним, что неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 69 случаях коронавируса в Омской области и 12 госпитализациях.