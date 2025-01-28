В Омской области удивительно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,62 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в 9 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.