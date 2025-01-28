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В Омской области удивительно изменилась ситуация с коронавирусом

Во вторник, 28 января 2025 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 20 по 26 января 2025 года.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,62 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в 9 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

По Омской области сообщается об удивительном, по мнению автора, изменении заболеваемости.

Так, с 20 по 26 января 2025 года в Омской области выявлено 45 новых случаев коронавируса, количество выздоровевших — 69, число госпитализаций — 11.

Напомним, что неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 69 случаях коронавируса в Омской области и 12 госпитализациях.

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