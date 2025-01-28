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Система теплоснабжения Москвы из-за потепления работает на минимуме

МОСКВА, 28 янв — РИА Недвижимость. Система теплоснабжения Москвы работает на минимальных параметрах из-за потепления, говорится в сообщении Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Источник: © РИА Новости

«Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах теплоносителя по температуре и циркуляции в связи с потеплением. В частности, температура сетевого теплоносителя составляет 75−77 градусов (в магистральных сетях — ред.) — это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — отмечается в нем.

Ранее синоптики сообщили, что три температурных рекорда установлены в Московском регионе во вторник, в столице 28 января стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений с температурой плюс 5,5 градуса.

МОЭК (входит в «Газпром энергохолдинг») — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

ЖКХ