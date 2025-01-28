Система теплоснабжения Москвы из-за потепления работает на минимуме

«Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах теплоносителя по температуре и циркуляции в связи с потеплением. В частности, температура сетевого теплоносителя составляет 75−77 градусов (в магистральных сетях — ред.) — это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — отмечается в нем.