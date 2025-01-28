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«Пограничники несут службу в усиленном варианте». Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси

ГПК сказал про 15 тысячах военных ВСУ вблизи границы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете сообщили, что вблизи границы Беларуси находятся около 15 тысяч украинских военных, пишет БелТА.

Так, официальный представитель ГПК Антон Бычковский сообщил о количестве контингента украинских военных, которые находятся вблизи границы Беларуси.

— В приграничных районах Украины вблизи границы Беларуси фиксируется около 15 тысяч военнослужащих Украины. Это вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона, — прокомментировал представитель ГПК.

При этом представитель погранведомства охарактеризовал ситуацию на белорусско-украинской границе как имеющую «тенденцию к нормализации» и контролируемую. Но и отметил, что белорусской пограничной службой задачи выполняются в усиленном варианте несения службы, пограничники не теряют бдительности. Еще Бычковский сказал, что украинские пограничники стали вести себя спокойнее.

— Касаемо охраны государственной границы, в последнее время мы фиксируем, что пограничные наряды Украины в большей степени ведут себя спокойно, профессионально, — добавил он.

До этого ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.

Между тем МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси: «Намеренно искажает факты».