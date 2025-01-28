«Пограничники несут службу в усиленном варианте». Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси

При этом представитель погранведомства охарактеризовал ситуацию на белорусско-украинской границе как имеющую «тенденцию к нормализации» и контролируемую. Но и отметил, что белорусской пограничной службой задачи выполняются в усиленном варианте несения службы, пограничники не теряют бдительности. Еще Бычковский сказал, что украинские пограничники стали вести себя спокойнее.