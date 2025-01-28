Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае

«Думаю, это связано с тремя факторами. Первый фактор — это то, что определенные маргинальные элементы в 2022 году уехали. Плюс есть внутреннее осознание людей, их понимание, что то, что делается — это для них же, на года. Ну и свое действие оказывает воспитание родителями детей», — считает градоначальник.