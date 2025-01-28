Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае

«По новому парку в районе улицы Гагарина подрядчик называет оптимистичные сроки, обещает сдать два объекта до 9 мая. Второй объект — это общественная территория, аллея Славы, которая идет от здания администрации Бахчисарайского района до здания больницы. Мы продолжаем этот променад», — рассказал Скобликов.
По его словам, к 80-летию Победы на аллее установят освещение, а также большие светящиеся ордена и медали, возможно, за взятие тех или иных городов. Сейчас дизайнеры готовят соответствующие макеты.
Также на всех новых объектах появится видеонаблюдение. Хотя, по словам мэра, число случаев вандализма в городе стало кратно меньше, в частности за новогодние праздники в Бахчисарае не повредили ни одной праздничной инсталляции.
«Думаю, это связано с тремя факторами. Первый фактор — это то, что определенные маргинальные элементы в 2022 году уехали. Плюс есть внутреннее осознание людей, их понимание, что то, что делается — это для них же, на года. Ну и свое действие оказывает воспитание родителями детей», — считает градоначальник.
рыбацкой артели.