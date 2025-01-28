Роспотребнадзор проверит омскую школу на нарушение санитарных норм

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области инициировали проверку по факту сообщений в СМИ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
«По информации, размещенной в публичной сети “Интернет”, о признаках нарушения санитарного законодательства в БОУ г Омска “СОШ № 32”, начато проведение соответствующих мероприятий», — заявили в ведомстве.
Никакой конкретики по факту нарушений нет. По запросу «КП Омск» в департамент образования Омска, нам ответили, что не владеют подробной информацией.
Как отметили в Роспотребнадзоре, если факты нарушения санитарного законодательства будут подтверждены, то будут приняты меры, установленные действующим законодательством.
Ранее мы писали, что информация о массовом заражении чесоткой в школе Омска не подтвердилась.