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Роспотребнадзор проверит омскую школу на нарушение санитарных норм

В ведомстве инициировали внеплановую проверку средней школы № 32.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области инициировали проверку по факту сообщений в СМИ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«По информации, размещенной в публичной сети “Интернет”, о признаках нарушения санитарного законодательства в БОУ г Омска “СОШ № 32”, начато проведение соответствующих мероприятий», — заявили в ведомстве.

Никакой конкретики по факту нарушений нет. По запросу «КП Омск» в департамент образования Омска, нам ответили, что не владеют подробной информацией.

Как отметили в Роспотребнадзоре, если факты нарушения санитарного законодательства будут подтверждены, то будут приняты меры, установленные действующим законодательством.

Ранее мы писали, что информация о массовом заражении чесоткой в школе Омска не подтвердилась.