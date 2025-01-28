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Масляное пятно обнаружили на реке Дон в районе Аксая

Очередное загрязнение реки Дон выявили в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Масляное пятно было обнаружено на реке Дон в границах Аксая Ростовской области. Предположительно, произошел разлив нефтепродуктов, рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Сообщение о загрязнении в районе улицы Набережной, 199 приняли 26 января. После этого представители министерства выехали с проверкой по указанному адресу, на месте ситуация подтвердилась.

Работники Речморпорта провели специальные мероприятия, которые должны были остановить распространение пятна. Специалисты Росприроднадзора и ЧерАзТехмордирекции сейчас ищут источник загрязнения.

Напомним, ранее два похожих случая произошли на реке Дона в Ростове. В ноябре 2024 года на водоеме видели масляную пленку, а в январе 2025 года зафиксировали разлив растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов.