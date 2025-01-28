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На борту самолета Uzbekistan Airways, следовавшего из Ташкента в Нью-Йорк, родился малыш

Vaib.uz (Узбекистан. 28 января). Сегодня, в день 33-летия авиакомпании Uzbekistan Airways, на борту рейса HY101, следовавшего из Ташкента в Нью-Йорк, произошло удивительное событие. Во время полёта у одной из пассажирок начались роды.

Источник: Vaib.Uz

Экипаж оперативно отреагировал на происходящее. Бригадир самолёта по громкой связи обратился к пассажирам с просьбой о помощи. На призыв откликнулись два пассажира — врач-акушер и врач-хирург, которые незамедлительно приступили к оказанию помощи. Спустя некоторое время на борту появился новорождённый мальчик.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность для матери и ребёнка, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Кефлавик (Исландия). После приземления на борт поднялись местные медики, которые обследовали мать и новорождённого. Затем их доставили в местную клинику для дальнейшего наблюдения.