На борту самолета Uzbekistan Airways, следовавшего из Ташкента в Нью-Йорк, родился малыш

Экипаж оперативно отреагировал на происходящее. Бригадир самолёта по громкой связи обратился к пассажирам с просьбой о помощи. На призыв откликнулись два пассажира — врач-акушер и врач-хирург, которые незамедлительно приступили к оказанию помощи. Спустя некоторое время на борту появился новорождённый мальчик.