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Больницы Урала получили тест-системы для выявления юных наркоманов

В Свердловской области больницы приступили к раннему выявлению подростков, увлекающихся психоактивными веществами.

Минздрав региона и областная наркобольница передали медучреждениям 20 тысяч тест-систем для выявления в организме следов наркотиков, сообщает департамент информполитики региона.

Всего такие системы пришли в 46 учреждений. Больше всего — в больницы Екатеринбурга, Тавды, Ирбита и Нижнего Тагила.

К участию в тестировании специалисты привлекают подростков, достигших 13 лет. Тест-системы могут выявить за несколько минут до десяти видов как наркотических веществ, так и их метаболитов.

В предыдущем учебном году медики зафиксировали у троих подростков факты раннего употребления наркотиков. Их направили к специалистам для лечения.