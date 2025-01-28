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Нижегородская пенсионерка выиграла в лотерею один миллион рублей

Счастливый билет был приобретен в начале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Нижегородской области выиграла в лотерею один миллион рублей. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, нижегородка участвует в моментальных лотереях с мая прошлого года, приобретая билеты, как в родном городе, так и во время поездок по Москве и Санкт-Петербургу. Выигрышный билет был куплен ею вместе с внучкой в начале 2025 года. В почтовом отделении оставалось шесть билетов, и они решили приобрести все.

Женщина рассказала, что выигрыш потратит на установку памятника матери и ещё уделит внимание собственному здоровью.

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