Нижегородская пенсионерка выиграла в лотерею один миллион рублей

Согласно информации, нижегородка участвует в моментальных лотереях с мая прошлого года, приобретая билеты, как в родном городе, так и во время поездок по Москве и Санкт-Петербургу. Выигрышный билет был куплен ею вместе с внучкой в начале 2025 года. В почтовом отделении оставалось шесть билетов, и они решили приобрести все.