Кроссворд на 29 января 2025

29 января родился известный русский писатель А. П. Чехов. Его знаменитые пьесы и рассказы не теряют свою актуальность и по сей день. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы помните биографию Чехова и разбираетесь в его произведениях.