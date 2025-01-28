В Омске собираются охранять долгострой за 2,2 млн рублей

В Омске открыт аукцион на поиск исполнителя контракта по охране долгостроя на пересечении следующих улиц: Химиков, Лаптева и проспекта Королева в Советском округе. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок. Стройка объекта должна была завершиться еще в 2017 году.
Начальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей. Заказчик — НО «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области». Победитель торгов будет охранять объект с 10 февраля 2023 года по 31 декабря 2025 года.
В цену контракта входят услуги по охране и патрулированию территории, а также проверке и регистрации транспорта, который заезжает на объект.
Компания «ОмскНефтепроводстрой» начала стройку еще в 2015 году и должна была полностью сдать объект в 2017 года. Однако сдача дома так и не состоялась. По данным сервиса «Аудит-IT.ru» компания «ОНПС» с 2011 года находится в стадии уменьшения основного капитала. В 2022 году Фонд защиты дольщиков выделил 300 млн рублей на достройку здания.
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