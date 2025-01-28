В Омске собираются охранять долгострой за 2,2 млн рублей

Компания «ОмскНефтепроводстрой» начала стройку еще в 2015 году и должна была полностью сдать объект в 2017 года. Однако сдача дома так и не состоялась. По данным сервиса «Аудит-IT.ru» компания «ОНПС» с 2011 года находится в стадии уменьшения основного капитала. В 2022 году Фонд защиты дольщиков выделил 300 млн рублей на достройку здания.