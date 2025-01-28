Более 1,8 тысячи километров дорог обновили в Иркутской области за шесть лет

В Иркутской области за шесть лет отремонтировали более 1,8 тысячи километров дорог. Среди них есть даже мост через реку Кута в Усть-Куте. Его капитальный ремонт жители ждали ни один год. Известно, что на работы по обновлению дорожного полотна за все годы самого потратили около 60 миллиардов рублей.