Более 1,8 тысячи километров дорог обновили в Иркутской области за шесть лет

В Иркутской области за шесть лет отремонтировали более 1,8 тысячи километров дорог. Среди них есть даже мост через реку Кута в Усть-Куте. Его капитальный ремонт жители ждали ни один год. Известно, что на работы по обновлению дорожного полотна за все годы самого потратили около 60 миллиардов рублей.
— В 2019 году отремонтировали 306 км. В их числе участок трассы М-53 в Ангарске. 2020 — 324,7 км, включая участок дороги Усолье — Белореченск — Мишелевка — Михайловка, — сказано в сообщении.
Строительство участка дороги по маршруту Киренск-Казачинское завершилось в 2022 году. Тогда же обновили более 300 километров трасс. В Усть-Куте два года назад обновили путепровод на улице Джамбула и мост через реку Куту. А в прошлом году модернизация коснулась участка на трассе Тайшет-Чуна-Братск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Минобразования Иркутской области рассказали, когда пройдет сдача ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.