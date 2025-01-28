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Весенняя уборка посреди января. Петербургские коммунальщики достали пылесосы и грабли

На дворе календарная зима, но на улицах Петербурга уже можно увидеть технику, предназначенную для уборки в теплый сезон. Аномальное потепление позволило городским дорожным предприятиям перейти к весенним видам работ посреди января.

Так, в Калининском районе Петербурга лотковые зоны чистят при помощи самоходных механическо-вакуумных подметальных машин 5000 Evolution, рассказали 28 января в пресс-службе комитета по благоустройству. Эта техника является идеальным инструментом для всесезонной эксплуатации, отмечают в ведомстве. Ее можно использовать при температурах от +40 до −15 градусов.

В Петродворцовом районе на улицы вывели «пылесосы» УКМ 2500-М. Ими удобно собирать мокрый мусор. Дороги от песка и пыли также чистят с помощью подметально-уборочного прицепа под названием «Бродвей». Им, например, прошлись по Гостилицкому шоссе, Чичеринской улице, Университетскому проспекту и улице Шахматова.

А сотрудники садово-парковых предприятий сменили лопаты на грабли и прогребают газоны, чтобы они выглядели аккуратными.

ЖКХ