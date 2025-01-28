Весенняя уборка посреди января. Петербургские коммунальщики достали пылесосы и грабли

Так, в Калининском районе Петербурга лотковые зоны чистят при помощи самоходных механическо-вакуумных подметальных машин 5000 Evolution, рассказали 28 января в пресс-службе комитета по благоустройству. Эта техника является идеальным инструментом для всесезонной эксплуатации, отмечают в ведомстве. Ее можно использовать при температурах от +40 до −15 градусов.
В Петродворцовом районе на улицы вывели «пылесосы» УКМ 2500-М. Ими удобно собирать мокрый мусор. Дороги от песка и пыли также чистят с помощью подметально-уборочного прицепа под названием «Бродвей». Им, например, прошлись по Гостилицкому шоссе, Чичеринской улице, Университетскому проспекту и улице Шахматова.
А сотрудники садово-парковых предприятий сменили лопаты на грабли и прогребают газоны, чтобы они выглядели аккуратными.