Весенняя уборка посреди января. Петербургские коммунальщики достали пылесосы и грабли

Так, в Калининском районе Петербурга лотковые зоны чистят при помощи самоходных механическо-вакуумных подметальных машин 5000 Evolution, рассказали 28 января в пресс-службе комитета по благоустройству. Эта техника является идеальным инструментом для всесезонной эксплуатации, отмечают в ведомстве. Ее можно использовать при температурах от +40 до −15 градусов.