ГПК Беларуси сказал о готовности возобновить международное сообщение с Украиной

В Государственном пограничном комитете сказали о готовности в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной, передает БелТА.
Официальный представитель ГПК Антон Бычковский напомнил, что с 28 февраля 2024-го украинские власти закрыли все погранпункты на границе с Беларусью.
— По решению руководства Украины с 28 февраля прошлого года все международные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска на государственной границе Украины с Беларусью были закрыты, — сообщил он.
Представитель ГПК подчеркнул, что на данный момент международное сообщение на белорусско-украинской границе не осуществляется. При этом с белорусской стороны пункты пропуска на границе с Украиной работают. И здесь же Бычковский заявил, что Беларусь готова возобновить сообщение с Украиной.
— Белорусские пограничники в полном объеме готовы в самые кратчайшие сроки возобновить международное сообщение с Украиной, если такой запрос будет от сопредельной стороны, — заключил представитель ГПК.
Также Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».
До этого ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.