ГПК Беларуси сказал о готовности возобновить международное сообщение с Украиной

Представитель ГПК подчеркнул, что на данный момент международное сообщение на белорусско-украинской границе не осуществляется. При этом с белорусской стороны пункты пропуска на границе с Украиной работают. И здесь же Бычковский заявил, что Беларусь готова возобновить сообщение с Украиной.