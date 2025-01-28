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ГПК Беларуси сказал о готовности возобновить международное сообщение с Украиной

ГПК: Беларусь готова в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете сказали о готовности в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной, передает БелТА.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский напомнил, что с 28 февраля 2024-го украинские власти закрыли все погранпункты на границе с Беларусью.

— По решению руководства Украины с 28 февраля прошлого года все международные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска на государственной границе Украины с Беларусью были закрыты, — сообщил он.

Представитель ГПК подчеркнул, что на данный момент международное сообщение на белорусско-украинской границе не осуществляется. При этом с белорусской стороны пункты пропуска на границе с Украиной работают. И здесь же Бычковский заявил, что Беларусь готова возобновить сообщение с Украиной.

— Белорусские пограничники в полном объеме готовы в самые кратчайшие сроки возобновить международное сообщение с Украиной, если такой запрос будет от сопредельной стороны, — заключил представитель ГПК.

Также Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».

До этого ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.

Между тем МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси: «Намеренно искажает факты».