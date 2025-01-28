В Ростовской области начали поиск инвесторов для выкупа предприятий Gloria Jeans

— Будем бороться за каждое предприятие. Швейные фабрики прекращают свою деятельность — более 2,5 тысячи человек выходят на рынок труда. Таких ситуаций допускать нельзя. Поручил тщательно отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами. Важно сохранить не только имеющиеся площадки, но и наработанные компетенции, а главное — персонал, — подчеркнул Юрий Слюсарь.