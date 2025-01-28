В Ростовской области начали поиск инвесторов для выкупа предприятий Gloria Jeans

В Ростовской области начали искать профильных инвесторов для приобретения предприятий компании «Глория Джинс» (GloriaJeans). Это делают для того, чтобы сохранить рабочие места для 2,5 тысячи человек, а также для поддержки швейных фабрик, пояснил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Будем бороться за каждое предприятие. Швейные фабрики прекращают свою деятельность — более 2,5 тысячи человек выходят на рынок труда. Таких ситуаций допускать нельзя. Поручил тщательно отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами. Важно сохранить не только имеющиеся площадки, но и наработанные компетенции, а главное — персонал, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Врио главы региона добавил, что в случае увольнения специалистов, нужно проконтролировать все положенные им выплаты.
— Работать нужно с каждым конкретным человеком. Главная задача — не оставить людей один на один с этой проблемой и помочь найти новую работу. Вакансии для них есть, — написал Юрий Слюсарь.