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Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде

Колумбарий планируют построить на кладбище по улице Пушкина в приволжской столице.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

Как рассказали в МКУ, в январе 2025 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации по колумбарию, который планируется построить на территории кладбища «По улице Пушкина» (Бугровское кладбище. — Прим. ред.). Также в ответе на запрос НИА говорится, что пока на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода колумбарии отсутствуют. Зато есть частный колумбарий при крематории в Сормове.

Также на территории Автозаводского района рядом с муниципальным кладбищем «Новое Стригинское» ведется строительство второй очереди нового кладбища «Новое Стригинское».