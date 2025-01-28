Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде

Как рассказали в МКУ, в январе 2025 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации по колумбарию, который планируется построить на территории кладбища «По улице Пушкина» (Бугровское кладбище. — Прим. ред.). Также в ответе на запрос НИА говорится, что пока на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода колумбарии отсутствуют. Зато есть частный колумбарий при крематории в Сормове.