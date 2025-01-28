Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался об аресте «сооснователя группы»

«Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом, и по всем медиа начинается вот эта песня про “сооснователя” и “автора”. Ребята, да ведь этот человек уже с 1991 не имел отношения к группе “Смысловые галлюцинации”, — написал Бобунец в своем Telegram-канале.