Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался об аресте «сооснователя группы»

Накануне сообщалось, что Свердловский областной суд оставил жалобу на арест без удовлетворения. При этом утверждалось, что Бурдин является сооснователем «Смысловых галлюцинаций». Сообщалось также, что в ноябре 2024 года он напал на человека, после чего был задержан.
Однако Сергей Бобунец заявил, что Бурдин давным-давно не имеет отношения к группе.
«Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом, и по всем медиа начинается вот эта песня про “сооснователя” и “автора”. Ребята, да ведь этот человек уже с 1991 не имел отношения к группе “Смысловые галлюцинации”, — написал Бобунец в своем Telegram-канале.
Также он отрицает, что Владимир Бурдин является автором песни «Вечно молодой», поскольку сам Бобунец написал ее «только в 1998». Бывший фронтмен группы посетовал, что СМИ и Telegram-каналы «каждый раз публикуют ложную информацию».
В канале самого Сергея Бобунца сказано, что он продолжает писать песни, живя у моря, и сейчас является общественным деятелем, продюсером и предпринимателем.