Более 31 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийных домов

В Иркутской области более 31 тысячи жителей получили новое жилье. Их переселили из аварийного. В текущем году планируют построить дома для переселенцев в Нижнеудинске, Черемхово, Зиме, Байкальске, Усолье-Сибирском и областном центре.
— Лидерами по расселению аварийных домов в регионе стал Иркутск, где жилищные условия улучшили 6 575 человек, Братск, где новое жилье получили 877 человек, и Железногорск-Илимский, переселивший 800 человек, — сказано в сообщении.
Всего под переселение из ветхого и аварийного жилья попадет 28 районов области. Уже в 18 из них эта задача выполнена. Отметим, что речь идет о домах признанных непригодными для жизни до 1 января 2017 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером 28 января Иркутск встал в 8-балльных пробках. Транспортный коллапс произошел на Байкальском кольце.