Бывшего мэра свердловского города задержали с оружием в заповедной зоне

«Лачимова задержал охотовед Станислав Устюгов в ландшафтном заказнике — особо охраняемой территории, где с оружием находиться категорически запрещено. При себе у Лачимова был нарезной карабин CZ-457 калибра 5,6 мл с оптическим прицелом, а также 45 патронов. Вероятно, он намеревался охотиться на глухарей. Охотничьего билета и разрешения на ношение оружия при нем тоже не было. Лачимов объяснил, что забыл документы дома. Оружие было передано в полицию в связи с нарушением правил охоты и передано в полицию», — рассказал инсайдер.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт этого инцидента.
«В угодьях, о которых идет речь, водятся лоси, косули, кабаны, боровые виды птиц: глухари, тетеревы и другая живность. К счастью для подозреваемого, он не успел воспользоваться своим оружием. В противном случае история закончилась бы возбуждением уголовного дела. Тем не менее данный инцидент не останется безнаказанным. Местный охотовед составил в отношении него административное делопроизводство по ст. 8.37 КоАП РФ “Нарушение правил охоты”», — прокомментировал полковник Горелых.
По его сведениям, эта статья предусматривает следующие наказания: наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 000 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц — от 25 000 до 35 000 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.