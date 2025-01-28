Бывшего мэра свердловского города задержали с оружием в заповедной зоне

«Лачимова задержал охотовед Станислав Устюгов в ландшафтном заказнике — особо охраняемой территории, где с оружием находиться категорически запрещено. При себе у Лачимова был нарезной карабин CZ-457 калибра 5,6 мл с оптическим прицелом, а также 45 патронов. Вероятно, он намеревался охотиться на глухарей. Охотничьего билета и разрешения на ношение оружия при нем тоже не было. Лачимов объяснил, что забыл документы дома. Оружие было передано в полицию в связи с нарушением правил охоты и передано в полицию», — рассказал инсайдер.