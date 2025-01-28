Столицу Татарстана и аэропорт свяжут дополнительные электрички

Из Казани в аэропорт запустят дополнительные пригородные поезда 1, 7 и 28 февраля. Это связано с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо».
Так, электричка № 7602 отправится со станции Казань в 18:04. Прибытие в аэропорт ожидается в 18:24. В обратном направлении состав № 7603 повезет пассажиров в 22:20. В столицу Татарстана он прибудет в 22:40.
Поезда будут курсировать без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».
Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно), на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».